Москва30 сен Вести.Житель Курска предстанет перед судом по обвинению в растрате более 1 миллиона рублей, принадлежавших ребенку погибшего участника СВО, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд говорится в сообщении

Установлено, что в феврале 2025 года в связи с гибелью отца ребенка, участвовавшего в спецоперации, на счет несовершеннолетнего были перечислены предусмотренные законом денежные средства. Опекун ребенка и его супруга приобрели на них автомобиль стоимостью 1,2 миллиона рублей, зарегистрировав его на супругу опекуна. После расторжения брака обвиняемые продали автомобиль и разделили полученные деньги.