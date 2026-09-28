Москва28 сен Вести.Верховный суд обязал выплатить деньги семье участника спецоперации, об этом сообщается в публикации, размещенной пресс-службой Верховного суда РФ в MAX.

Речь идет о выплатах родным военнослужащего, скончавшегося в ходе следования из зоны проведения СВО в Амурскую область на территории которой находилось место постоянной дислокации войсковой части.

Изначально военкомат отказал в назначении единовременной выплаты семье бойца, погибшего по пути из командировки. Отказ был основан на отсутствии документов, подтверждающих, что смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы.

Вдова погибшего обратилась с иском в суд, чтобы восстановить право на компенсацию, положенную ей и несовершеннолетнему ребенку.

Первая инстанция в удовлетворении иска отказала, апелляция это решение поддержала, указав, что связь между заболеванием, приведшим к смерти А., и исполнением им обязанностей военнослужащего не установлена отмечается в заявлении

Кассация согласилась с выводами суда первой инстанции и апелляции. Однако впоследствии в ходе разбирательства коллегией по гражданским делам было установлено, что нижестоящие инстанции не учли, что смерть участника СВО наступила в период исполнения обязанностей военной службы, который включает в себя время пребывания в командировке, следования к месту дислокации подразделения и обратно.

Суд обязал назначить семье участника СВО выплату.