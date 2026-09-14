Семьям погибших пассажиров на трассе М-8 под Архангельском выплатят по 1 млн

Цыбульский сообщил о выплатах семьям погибших на трассе М-8 под Архангельском Семьям погибших пассажиров на трассе М-8 под Архангельском выплатят по 1 млн

Москва14 сен Вести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский установил единовременные выплаты семьям погибших пассажиров на трассе М-8 "Холмогоры" в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего.

Ранее сообщалось, что при столкновении микроавтобуса и лесовоза в Архангельской области погибли 13 человек: двое водителей и 11 пассажиров общественного транспорта, среди которых было трое несовершеннолетних.

Также восемь человек находятся в медицинских учреждениях региона. Часть из них в тяжелом состоянии, часть – в крайне тяжелом.

Принял решение установить единовременные выплаты семьям погибших пассажиров – по 1 млн рублей на каждого погибшего. Такая же помощь будет оказана семье погибшего водителя грузового автомобиля. Пострадавшие пассажиры получат по 500 тысяч рублей отметил глава региона

Средства будут направлены из резервного фонда правительства Архангельской области.