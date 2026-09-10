МВД попросили помочь оставшемуся без документов герою СВО Ветеран СВО с госнаградой не может получить паспорт России

Москва10 сен Вести.42-летний уроженец Таджикистана Сергей Латыпов, участвовавший в специальной военной операции (СВО) и награжденный государственной наградой, не может получить российский паспорт. RT обратился в МВД России с просьбой помочь мужчине оформить документы.

Латыпов приехал в Оренбург в 2008 году и вскоре потерял таджикский паспорт. В генконсульстве Таджикистана он получил справку об утрате гражданства и прошел установление личности, однако удостоверение лица без гражданства ему не выдали.

В апреле 2024 года Сергей отправился на СВО, служил гранатометчиком на авдеевском и покровском направлениях и дважды был ранен. Находясь на фронте, он узнал о смерти сожительницы, после чего двое его сыновей оказались в детском доме.

Вернувшись в июле 2025 года, Латыпов через суд установил отцовство и оформил временную опеку над детьми на свою новую сожительницу. Из-за отсутствия паспорта он не может получить часть положенных выплат, в том числе связанных с госнаградой и статусом ветерана боевых действий.

Я не требую наград, преференций. Слава богу, деньги есть... Обеспечил детей жильем, они растут в полноценной семье. Я прошу лишь сделать мне хотя бы временное удостоверение личности, чтобы Никита и Максим второй раз не попали в детский дом сказал Латыпов

Ранее заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева призвала сконцентрироваться на теме трудоустройства ветеранов СВО.