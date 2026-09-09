Москва9 сен Вести.Воевавший в зоне СВО уроженец Таджикистана Сергей Латыпов с 2008 года проживает в Оренбурге. Через два года после переезда в Россию он утерял таджикский паспорт и не смог его восстановить, а позже лишился гражданства. Из-за данных обстоятельств Сергей рискует остаться без своих сыновей. Подробностями своей истории он поделился с RT.

По данным издания, в 2024 году Сергей заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Он надеялся, что это могло бы дать ему возможность легализоваться в России и получить гражданство. Около года он провел на авдеевском и покровском направлениях и был дважды ранен.

Пока Сергей воевал, скончалась его гражданская жена, из-за чего двоих их несовершеннолетних детей забрали в детский дом. Сергей вернулся с фронта и смог забрать детей обратно, но из-за отсутствия удостоверения личности он рискует потерять их снова.

По словам Латыпова, он уже обращался в миграционную службу, чтобы оформить российское гражданство как участник СВО. Тогда же выяснилось, что во время проверки документов Сергея сотрудники службы сделали запрос в Таджикистан и получили информацию о том, что "реальная" фамилия мужчины не Латыпов, а Латипов. (До 1998 года в таджикском языке была буква "ы", поэтому тогда его записали как Латыпов. Теперь её убрали.)

Из-за бюрократической формальности, по словам Сергея, в миграционной службе ему не выдают даже временное удостоверение личности, которое необходимо, чтобы продлить опеку. Со своей проблемой Сергей обратился в проект "Не один на один".

Я не требую наград, преференций. Слава богу, деньги есть. Даже без документов я все равно нахожу подработки. Обеспечил детей жильем, они растут в полноценной семье. Я прошу лишь сделать мне хотя бы временное удостоверение личности, чтобы Никита и Максим второй раз не попали в детский дом. Я выполняю все требования сотрудников миграционной службы, хожу туда каждую неделю как к себе домой — и ничего не могу добиться, уже не знаю, что еще сделать. Неужели я не заслужил быть гражданином РФ? приводит его обращение RT

Из-за отсутствия российского паспорта Сергей, будучи ветераном боевых действий, не может также оформить положенные ему по закону выплаты за государственную награду.