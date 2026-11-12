На Алтае не воспитывавшая сына мать лишена выплат после его гибели на СВО

Не воспитывавшую сына мать лишили выплат после его гибели на СВО На Алтае не воспитывавшая сына мать лишена выплат после его гибели на СВО

Москва12 ноя Вести.Не воспитывавшая сына мать лишена выплат после его гибели в зоне проведения СВО, сообщает прокуратура Алтайского края в MAX.

После проведенной проверки надзорное ведомство Баевского района встало на защиту интересов отца погибшего участника специальной военной операции.

Было установлено, что с раннего возраста сын жил с бабушкой и дедушкой, а после их смерти – с отцом и мачехой.

При этом мать совместно с ребенком не проживала, участия в его жизни не принимала и материально не обеспечивала.

В целях защиты интересов отца погибшего, прокурор обратился в суд с иском о лишении матери права на меры социальной поддержки говорится в публикации

Суд удовлетворил заявленный в интересах отца погибшего иск прокурора.

Женщина пыталась обжаловать данное решение, но Алтайский краевой суд оставил его без изменения.