Москва12 нояВести.Не воспитывавшая сына мать лишена выплат после его гибели в зоне проведения СВО, сообщает прокуратура Алтайского края в MAX.
После проведенной проверки надзорное ведомство Баевского района встало на защиту интересов отца погибшего участника специальной военной операции.
Было установлено, что с раннего возраста сын жил с бабушкой и дедушкой, а после их смерти – с отцом и мачехой.
При этом мать совместно с ребенком не проживала, участия в его жизни не принимала и материально не обеспечивала.
В целях защиты интересов отца погибшего, прокурор обратился в суд с иском о лишении матери права на меры социальной поддержкиговорится в публикации
Суд удовлетворил заявленный в интересах отца погибшего иск прокурора.
Женщина пыталась обжаловать данное решение, но Алтайский краевой суд оставил его без изменения.