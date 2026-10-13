Участника СВО по ошибке "похоронили", прокуратура через суд защитила права бойца

"Похоронили" на бумаге: прокуратура через суд защитила права бойца СВО Участника СВО по ошибке "похоронили", прокуратура через суд защитила права бойца

Москва13 окт Вести.Прокуратура Камызякского района Астраханской области через суд защитила права участника СВО, которого ЗАГС по ошибке признал мертвым, составив на него актовую запись о смерти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.

Из-за ошибки мужчина юридически "перестал существовать".

Его заблокировали в базах данных, лишили всех положенных социальных выплат, боевых льгот и бесплатной медицинской помощи отмечается в сообщении

В результате суд удовлетворил требования прокурора. Ошибочный документ был аннулирован, права военнослужащего были восстановлены.