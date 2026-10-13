Москва13 октВести.Прокуратура Камызякского района Астраханской области через суд защитила права участника СВО, которого ЗАГС по ошибке признал мертвым, составив на него актовую запись о смерти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в MAX.
Из-за ошибки мужчина юридически "перестал существовать".
Его заблокировали в базах данных, лишили всех положенных социальных выплат, боевых льгот и бесплатной медицинской помощиотмечается в сообщении
В результате суд удовлетворил требования прокурора. Ошибочный документ был аннулирован, права военнослужащего были восстановлены.