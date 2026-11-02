Просит оживить: житель Петербурга пытается доказать в суде, что не умер Жителя Петербурга по ошибке признали мертвым вместо его брата

Москва2 ноя Вести.Жителя Санкт-Петербурга признали мертвым вместо его брата, теперь он в суде пытается доказать, что запись акта о его смерти является незаконной, противоречащей фактам и составлена в результате грубой ошибки, допущенной из-за ненадлежащей идентификации личности погибшего. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

28 ноября 2024 года в квартире дома по пр. Луначарского был обнаружен труп мужчины, тогда его личность была идентифицирована на основании найденного удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, на имя Олега. Спустя месяц в ЗАГСе была официальна зарегистрирована смерть Олега, а также составлен акт о его смерти.

При этом сам Олег жив и дееспособен. Он продолжает работать дворником и получать зарплату, общается с родственниками и друзьями, посещает общественные мероприятия и т.д.

Паспорт находится у заявителя (Олега. — Ред.) на руках и не утерян. Фактически умершим является брат заявителя Игорь, который до ноября 2024 находился на лечении в больнице Скворцова-Степанова, откуда был выписан без уведомления родственников говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Отмечается, что сохранение записи о смерти заявителя фактически влечет полную гражданскую смерть живого человека, блокирует возможность реализации его избирательных, пенсионных, медицинских, трудовых и имущественных прав, делает невозможным совершение любых сделок и использование документов, удостоверяющих личность.

О своей смерти Олег узнал от своего сына, который ознакомился с материалами КУСП по смерти дяди. Орган ЗАГС … пояснил … [мужчине], что отсутствуют законные основания для внесения изменений во внесудебном порядке, ввиду того, что запись сделана в соответствии с действующим законодательством на основании медицинского свидетельства о смерти … Олег просит суд исправить сложившуюся ситуацию и оживить его отмечается в материале

Сам заявитель полагает, что запись акта о его смерти является незаконной, полностью противоречит фактическим обстоятельствам дела и была составлена в результате грубой ошибки, допущенной из-за ненадлежащей идентификации личности погибшего.