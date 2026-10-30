Москва30 окт Вести.В одной из квартир на Проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге обнаружили тело собственника, который покончил жизнь самоубийством около трех лет назад. Об этом сообщает РЕН. ТВ.

Мумифицированный труп был найден 23 октября.

После выноса тела до сих пор остаются газы органического распада, а в смежную жилплощадь летят трупные насекомые. Соседу пришлось покинуть квартиру и упаковать вещи в полиэтилен. На этаже также сохраняется запах, который вдыхают и дети отмечается в сообщении

Собственник соседней квартиры сообщил, что сотрудники управляющей компании натянули полиэтиленовую пленку на дверь, где нашли труп, только на пятый день.

Также, по словам мужчины, они отказываются утилизировать мебель и вскрывать полы под предлогом отсутствия родственников.