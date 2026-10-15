Москва15 окт Вести.В поликлинике Калининграда живого пациента записали в умершие: в заключении значился "летальный исход", при этом мужчине тут же назначили повторный прием. Об этом сообщил канал SHOT ПРОВЕРКА на платформе MAX

Живого мужчину "похоронили" в калининградской поликлинике - врачи указали в заключении "летальный исход", а следом назначили повторный прием говорится в публикации

По словам супруги пациента, калининградец Сергей обратился в поликлинику №1 городской больницы №4 с жалобами на сильную боль в спине. МРТ ему пришлось сделать за свой счет, а дальнейшее лечение он решил проходить по ОМС. Женщина отметила, что за три недели необходимые обследования так и не провели: кровь на анализ взяли только через три недели, а рентген сделали лишь спустя месяц после первого приема.

После визита к неврологу 8 октября Сергей открыл личный кабинет и увидел заключение, в котором результатом обращения значился "летальный исход". При этом мужчина жив, по-прежнему работает и даже получил от того же специалиста назначения на лечение. Более того, в документе с отметкой о смерти ему назначили повторный прием.