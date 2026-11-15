Жителю Калининграда отказали в химиотерапии из-за путаницы имен Жителя Калининграда ошибочно признали мертвым и отказали в химиотерапии

Москва15 ноя Вести.Онкопациента из Калининграда из-за бюрократической ошибки признали мертвым и отказали в проведении химиотерапии.

Как сообщает "Известия" со ссылкой на собственный источник, 28-летнего мужчину, у которого диагностирован рак поджелудочной железы, перепутали с погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) однофамильцем из Волгоградской области.

У военнослужащего и пациента … совпали даты рождения, а вот само имя и отчество — нет. Теперь из-за бюрократической ошибки россиянину заблокировали банковские счета и отказали в медицинской помощи даже в частном учреждении сказано в публикации

Мужчина безуспешно пытался решить проблему через ЗАГС, а также подал соответствующий запрос в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. В ожидании ответа больной будет оставаться без медпомощи.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.