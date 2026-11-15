Москва15 нояВести.Онкопациента из Калининграда из-за бюрократической ошибки признали мертвым и отказали в проведении химиотерапии.
Как сообщает "Известия" со ссылкой на собственный источник, 28-летнего мужчину, у которого диагностирован рак поджелудочной железы, перепутали с погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) однофамильцем из Волгоградской области.
У военнослужащего и пациента … совпали даты рождения, а вот само имя и отчество — нет. Теперь из-за бюрократической ошибки россиянину заблокировали банковские счета и отказали в медицинской помощи даже в частном учреждениисказано в публикации
Мужчина безуспешно пытался решить проблему через ЗАГС, а также подал соответствующий запрос в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. В ожидании ответа больной будет оставаться без медпомощи.
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.