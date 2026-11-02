Пациент морга "ожил" после констатации смерти в Архангельске В архангельском морге "ожил" пациент, ошибочно признанный умершим

Москва2 ноя Вести.В морге Архангельска "ожил" пациент, которого признали умершим. Об этом сообщает 29.ru.

По данным портала, 65-летнего мужчины привезли в патологоанатомическое отделение городской больницы. По одной из версий, специалисты могли допустить ошибку из-за непродолжительной остановки сердца, также существует версия, что его доставили туда сразу из дома.

Сейчас мужчина находится в реанимации, по некоторым данным, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Официальных комментариев о случившемся от местного Минздрава нет.