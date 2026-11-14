СК установит причины смерти мужчины после неверно поставленного диагноза Бастрыкину доложат о смерти мужчины, которому поставили неверный диагноз

Москва14 ноя Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти мужчины в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что причиной гибели мужчины могла стать неправильная диагностика заболевания, в результате чего пациенту не оказали своевременную медпомощь.

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) сказано в публикации

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.