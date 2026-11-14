Москва14 нояВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти мужчины в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось, что причиной гибели мужчины могла стать неправильная диагностика заболевания, в результате чего пациенту не оказали своевременную медпомощь.
Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)сказано в публикации
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.