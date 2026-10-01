СК проверит врачей после смерти 79-летнего пациента в ставропольской больнице

СК проверит больницу Ставрополя, в которой во время операции умер пенсионер СК проверит врачей после смерти 79-летнего пациента в ставропольской больнице

Москва1 окт Вести.Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ненадлежащем оказании медицинских услуг в одной из больниц Ставрополя, где во время операции скончался 79-летний пациент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Информация о смерти мужчины появилась в СМИ.

Отмечается, что, со слов родственников умершего, пенсионер был госпитализирован для проведения плановой операции и спустя два дня после ее проведения скончался сказано в сообщении

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления ведомства представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации.