Москва1 октВести.Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ненадлежащем оказании медицинских услуг в одной из больниц Ставрополя, где во время операции скончался 79-летний пациент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Информация о смерти мужчины появилась в СМИ.
Отмечается, что, со слов родственников умершего, пенсионер был госпитализирован для проведения плановой операции и спустя два дня после ее проведения скончалсясказано в сообщении
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.
Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления ведомства представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации.