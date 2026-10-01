Москва1 октВести.Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после жалоб женщины, которой выдали тело мужа без ноги, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж пенсионерки был госпитализирован для плановой замены тазобедренного сустава.
После операции он скончался, а родственники заявили, что тело выдали без ногиговорится в сообщении
При этом об ампутации, по словам вдовы, ей не сообщали, а причиной смерти мужа в справке указан сепсис.
В краевой прокуратуре после появления в СМИ этой информации организовали проверку исполнения законодательства о здравоохранении. По ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, проинформировали в надзорном ведомстве Ставрополья.