Прокуратура Ставрополя выяснит, почему вдове выдали тело мужа без ноги

Жительнице Ставрополя выдали тело мужа без ноги Прокуратура Ставрополя выяснит, почему вдове выдали тело мужа без ноги

Москва1 окт Вести.Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после жалоб женщины, которой выдали тело мужа без ноги, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж пенсионерки был госпитализирован для плановой замены тазобедренного сустава.

После операции он скончался, а родственники заявили, что тело выдали без ноги говорится в сообщении

При этом об ампутации, по словам вдовы, ей не сообщали, а причиной смерти мужа в справке указан сепсис.

В краевой прокуратуре после появления в СМИ этой информации организовали проверку исполнения законодательства о здравоохранении. По ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, проинформировали в надзорном ведомстве Ставрополья.