Москва27 сенВести.Жительница Ставропольского края стала фигуранткой уголовного дела после того, как попыталась обвинить знакомого в своем избиении, которого не было. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в полицию обратилась 45-летняя женщина с просьбой привлечь ее знакомого к ответственности за избиение.
В сентябре 2025 года женщина обвинила приятеля в совершении в отношении нее преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что гражданин данное преступление не совершал, а травма, о которой сообщила женщина, была получена ею самостоятельно в бытуговорится в сообщении
В итоге женщина сама пришла в полицию, когда поняла, что ее обман раскрыт.
В отношении нее возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.