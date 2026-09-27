В Ставрополье женщина придумала историю с избиением и попала под следствие Жительница Ставрополья попала под следствие, выдумав историю об избиении

Москва27 сен Вести.Жительница Ставропольского края стала фигуранткой уголовного дела после того, как попыталась обвинить знакомого в своем избиении, которого не было. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась 45-летняя женщина с просьбой привлечь ее знакомого к ответственности за избиение.

В сентябре 2025 года женщина обвинила приятеля в совершении в отношении нее преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако в ходе проверки сотрудники полиции установили, что гражданин данное преступление не совершал, а травма, о которой сообщила женщина, была получена ею самостоятельно в быту говорится в сообщении

В итоге женщина сама пришла в полицию, когда поняла, что ее обман раскрыт.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.