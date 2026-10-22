Суд на Урале взыскал с больницы 800 тыс. руб. за несвоевременную помощь

Житель Урала погиб из-за несвоевременно поставленного диагноза Суд на Урале взыскал с больницы 800 тыс. руб. за несвоевременную помощь

Москва22 окт Вести.В городе Каменск-Уральский Свердловской области погиб местный житель, которому несвоевременно диагностировали болезнь. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Случай произошел в марте 2024 года, когда пациент пожаловался на боли в животе. Изначально ему диагностировали ОРВИ, а на жалобы с ЖКТ не отреагировали.

Позже патологии не нашел и вызванный хирург.

Лишь через несколько дней по результатам рентгенографии мужчину срочно прооперировали. Спустя неделю он скончался написано в публикации

В суд с иском обратился сын погибшего. Он требовал от больницы компенсации морального вреда. В результате его заявление было удовлетворено частично.

С больницы взыскали 800 000 рублей. В течение 1 месяца решение может быть обжаловано.