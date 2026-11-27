В Башкирии 13-летний мальчик умер после неверного диагноза в частной клинике В Башкирии расследуют смерть 13-летнего мальчика из-за возможной ошибки врачей

Москва27 ноя Вести.В Башкортостане возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего жителя Стерлитамака. Об этом сообщило СУ СК России по республике на платформе MAX.

По данным следствия, в частной клинике ребенку оказали медицинскую помощь ненадлежащим образом - это могло ухудшить его состояние и привести к смерти. Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) говорится в публикации

Отец мальчика Динар рассказал каналу Baza, что проблемы со здоровьем у сына начались в конце октября: держалась температура, сильно болели голова и глаза, позже появились обмороки и приступы с галлюцинациями. Семья поехала на прием к неврологу-эпилептологу в уфимскую клинику "Премиум". Врач, не дожидаясь результатов ЭЭГ и МРТ, поставила диагноз "юношеская миоклоническая эпилепсия" и назначила противосудорожные препараты.

Тем временем состояние мальчика ухудшалось – у него развивалось воспаление мозга, вероятно, из-за вируса герпеса. В реанимацию его доставили уже в бреду и с серьезными поражениями мозга. Больше недели врачи пытались его спасти, но 15 ноября подросток умер. Отец уверен, что время было упущено из-за неверного лечения.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе расследования дадут оценку тому, насколько полно и своевременно подростку оказали медицинскую помощь.