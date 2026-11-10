Врача-остеопата из Казани будут судить за смерть двухлетнего мальчика В Татарстане врача-остеопата обвинили в причинении смерти двухлетнему мальчику

Москва10 ноя Вести.Врача-остеопата будут судить за смерть двухлетнего пациента в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК России по республике.

По данным следствия, в январе 2025 года 55-летняя врач оказывала медицинские услуги мальчику 2023 года рождения. Она не оценила должным образом состояние здоровья ребенка и не проконсультировалась с его лечащим врачом, что помогло бы определить объем возможных остеопатических процедур. В результате визита к остеопату мальчик получил травму и умер в тот же день.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд говорится в сообщении СК

Экспертиза показала, что наступление смерти непосредственно связано с действиями обвиняемой.