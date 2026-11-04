Главе СКР доложат по делу о смерти новорожденного в Краснодарском крае

Бастрыкину доложат по делу о смерти новорожденного в Краснодарском крае Главе СКР доложат по делу о смерти новорожденного в Краснодарском крае

Москва4 ноя Вести.Председателю Следственного комитета (СК) России доложат по уголовному делу о смерти новорожденного в Краснодарском крае. об этом сообщил СК РФ.

Расследуется уголовное дело по … ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) … Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю А.А. Нихаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Информация о трагедии распространяется в сети. Как сообщает "Кубань 24" со ссылкой на слова родителей, беременность протекала без отклонений, однако при очередном посещении врачи заметили изменения в КТГ и отправили женщину в роддом, где ей провели кесарево. У младенца диагностировали гипоксию и пневмонию, в связи с чем ему стали капать курс антибиотиков. Спустя несколько дней после выписки педиатр сообщил семье о плохих анализах и настоял на срочной повторной госпитализации.

По словам матери, в день планируемой выписки (во время последней капельницы) ребенок резко закричал и начал синеть, а врачи действовали нерасторопно и не оказали экстренную помощь оперативно. Малыш скончался.