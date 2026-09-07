Москва7 сенВести.В Ульяновске возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки в одной из частных клиник во время ожидания приема педиатра. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник Ульяновска, ожидая приема педиатра, скончалась двухлетняя пациентка, у которой ранее наблюдалось недомогание.
По факту смерти 2-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)сказано в сообщении
В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе качества оказанной ребенку медпомощи.