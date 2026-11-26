Москва26 нояВести.Сотрудники Следкома продолжают расследование обстоятельств гибели 13-летнего ребенка в Мечетлинском районе Башкирии, сообщили в региональном главке ведомства.
Подросток пропал вечером 7 ноября, это произошло во время рыбалки на реке Ай примерно в трех километрах от населенного пункта Аюпово.
26 ноября тело несовершеннолетнего было обнаружено без видимых телесных повреждений ниже по течению от места исчезновенияговорится в публикации СУ СК России по Республике Башкортостан в MAX
Причины смерти несовершеннолетнего будут установлены в рамках судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что двое 13-летних школьников пошли на рыбалку, один из них свалился в воду, второй помог ему выбраться и побежал в деревню за помощью, а когда вернулся, ребенка на берегу уже не было.