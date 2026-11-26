СК: на теле погибшего в Башкирии подростка нет видимых повреждений

Причины смерти пропавшего 7 ноября в Башкирии подростка выяснят эксперты СК: на теле погибшего в Башкирии подростка нет видимых повреждений

Москва26 ноя Вести.Сотрудники Следкома продолжают расследование обстоятельств гибели 13-летнего ребенка в Мечетлинском районе Башкирии, сообщили в региональном главке ведомства.

Подросток пропал вечером 7 ноября, это произошло во время рыбалки на реке Ай примерно в трех километрах от населенного пункта Аюпово.

26 ноября тело несовершеннолетнего было обнаружено без видимых телесных повреждений ниже по течению от места исчезновения говорится в публикации СУ СК России по Республике Башкортостан в MAX

Причины смерти несовершеннолетнего будут установлены в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что двое 13-летних школьников пошли на рыбалку, один из них свалился в воду, второй помог ему выбраться и побежал в деревню за помощью, а когда вернулся, ребенка на берегу уже не было.