Москва3 октВести.Четвертый день на Сахалине, в акватории Холмского порта, продолжаются поиски 13-летнего мальчика, которого смыло волной с пирса 29 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС в MAX.
В день трагедии прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили в море тело мальчика примерно в 20 метрах от берега. Несмотря на угрозу для собственных жизней, они пытались добраться до ребенка, но из-за сильного волнения моря им это сделать не удалось.
С улучшением погодных условий к поискам были привлечены водолазы ПСО имени Полякова.
Работу водолазов осложняет практически полное отсутствие видимости – не более 10 см. Специалисты областного управления обеспечения мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ применяют для поиска ребенка телеуправляемый необитаемый подводный аппаратговорится в публикации
В ведомстве проинформировали, что специалисты четвертые сутки тщательно обследуют дно, постепенно расширяя зону поиска, а добровольцы и неравнодушные жители оказывают неоценимую помощь в обследовании береговой полосы и акватории.
В МЧС заверили, что спасатели принимают все необходимые меры для установления местонахождения ребенка.