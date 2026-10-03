Необитаемый подводный аппарат и водолазы ищут смытого волной ребенка на Сахалине

Смытого волной ребенка на Сахалине ищут водолазы и необитаемый подводный аппарат Необитаемый подводный аппарат и водолазы ищут смытого волной ребенка на Сахалине

Москва3 окт Вести.Четвертый день на Сахалине, в акватории Холмского порта, продолжаются поиски 13-летнего мальчика, которого смыло волной с пирса 29 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС в MAX.

В день трагедии прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили в море тело мальчика примерно в 20 метрах от берега. Несмотря на угрозу для собственных жизней, они пытались добраться до ребенка, но из-за сильного волнения моря им это сделать не удалось.

С улучшением погодных условий к поискам были привлечены водолазы ПСО имени Полякова.

Работу водолазов осложняет практически полное отсутствие видимости – не более 10 см. Специалисты областного управления обеспечения мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ применяют для поиска ребенка телеуправляемый необитаемый подводный аппарат говорится в публикации

В ведомстве проинформировали, что специалисты четвертые сутки тщательно обследуют дно, постепенно расширяя зону поиска, а добровольцы и неравнодушные жители оказывают неоценимую помощь в обследовании береговой полосы и акватории.

В МЧС заверили, что спасатели принимают все необходимые меры для установления местонахождения ребенка.