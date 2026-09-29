Ребенка смыло сильной волной с пирса на Сахалине

Тело смытого с пирса ребенка не могут достать на Сахалине из-за сильных волн Ребенка смыло сильной волной с пирса на Сахалине

Москва29 сен Вести.С пирса в Холмске Сахалинской области смыло волной 13-летнего мальчика, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС сегодня в 19.40 по местному времени (в 11.40 по Москве).

Сообщалось, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло с пирса волной.

На место происшествия незамедлительно выехали врачи, сотрудники Центра ГИМС и спасатели противопожарной службы Сахалинской области.

Тело ребенка без признаков жизни обнаружено в воде в 20 метрах от пирса. Сильное волнение моря мешает достать тело из воды говорится в сообщении

Работы продолжаются, на месте ЧП работают 23 человека и 9 единиц техники. Следователи начали проверку по данному факту.