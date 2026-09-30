Москва30 сенВести.На Сахалине продолжаются поиски погибшего мальчика, которого смыло волной с пирса. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
В Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждение, и его смыло волной с пирсаговорится в сообщении на сайте ведомства
30 сентября поиски погибшего продолжаются. Операцию проводят сотрудники МЧС и спасательные службы.
Ранее сообщалось, что тело ребенка без признаков жизни видели в воде в 20 метрах от пирса в районе Приморского бульвара, однако извлечь тело из моря помешали сильные волны.