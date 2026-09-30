МЧС: на Сахалине продолжаются поиски мальчика, которого смыло волной с пирса В Холмске спасатели ищут тело утонувшего ребенка

Москва30 сен Вести.На Сахалине продолжаются поиски погибшего мальчика, которого смыло волной с пирса. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

В Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждение, и его смыло волной с пирса говорится в сообщении на сайте ведомства

30 сентября поиски погибшего продолжаются. Операцию проводят сотрудники МЧС и спасательные службы.

Ранее сообщалось, что тело ребенка без признаков жизни видели в воде в 20 метрах от пирса в районе Приморского бульвара, однако извлечь тело из моря помешали сильные волны.