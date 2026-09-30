На Сахалине водолазы ищут мальчика, смытого с пирса во время шторма

Водолазы приступили к поиску ребенка, смытого в шторм с пирса на Сахалине На Сахалине водолазы ищут мальчика, смытого с пирса во время шторма

Москва30 сен Вести.На Сахалине к поиску ребенка, смытого с пирса во время шторма, приступили водолазы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в MAX.

Трагедия произошла накануне, 29 сентября, в районе Приморского бульвара города Холмск. Мальчика 2013 года рождения смыло с пирса волной. Ранее сообщалось, что он перелез через ограждение.

Вчера извлечь его тело из воды не представлялось возможным из-за сильного волнения моря.

Водолазы МЧС России приступили к поиску ребенка в море говорится в сообщении

В ведомстве проинформировали, что к проведению поисковой операции приступили шесть спасателей ПСО имени Полякова. Водолазы тщательно обследуют акваторию, отметили в МЧС.