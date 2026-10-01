Москва1 октВести.Спасатели продолжили поиски утонувшего 29 сентября мальчика в городе Холмске, сообщается в MAX-канале МЧС Сахалинской области.
В районе Приморского бульвара с пирса смыло волной мальчика 2013 года рождения. Из-за сильного волнения моря извлечь тело из воды не представлялось возможным.
Продолжается активная фаза поисков утонувшего мальчикаговорится в сообщении
В поиске принимают участие 10 спасателей, 4 единицы техники. Водолазы расширяют зону поиска под водой, спасатели обследуют береговую линию и акваторию порта на лодке. Полеты беспилотной авиации отложены до улучшения погоды.