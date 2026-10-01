Прокуратура проверит стройплощадку на пирсе в Холмске после гибели ребенка

На Сахалине проверят стройплощадку на пирсе, где погиб ребенок Прокуратура проверит стройплощадку на пирсе в Холмске после гибели ребенка

Москва1 окт Вести.Минтранс Сахалинской области обратился к транспортному прокурору с просьбой о проверке строительной площадки северного мола порта Холмск, где ранее погиб ребенок, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона в мессенджере МАХ.

Накануне в районе северного мола, где организованы работы по реконструкции федерального объекта, произошла трагедия — погиб ребенок. Перед несчастным случаем мальчик находился на стройплощадке, вход на которую посторонним лицам должен быть ограничен. По нашему мнению, сложившая ситуация требует оперативного вмешательства со стороны надзорного ведомства и применения мер прокурорского реагирования в случае выявления нарушений сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев

Трагедия произошла 29 сентября в районе Приморского бульвара города Холмск. Мальчика 2013 года рождения смыло с пирса волной. Он перелез через ограждение.