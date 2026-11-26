В Башкирии водолазы нашли тело мальчика, который пропал 20 дней назад на рыбалке

В Башкирии нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего 3 недели назад на рыбалке В Башкирии водолазы нашли тело мальчика, который пропал 20 дней назад на рыбалке

Москва26 ноя Вести.В Башкирии водолазы вытащили из реки Ай тело 13-летнего мальчика, который пропал на рыбалке 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время на месте работают следователи.

Тело ребенка найдено в том же водоеме, где он пропал​​​. Водолазы вытащили тело сказал собеседник агентства

Об исчезновении 13-летнего подростка полиции стало известно 8 ноября.

По данным ведомства, 7 ноября два 13-летних школьника отправились на рыбалку на реку Ай. Когда один из них свалился в воду, второй помог ему выбраться и побежал в деревню за помощью, а когда вернулся, ребенка на берегу уже не было.

Региональные спасатели сообщали, что друг пропавшего смог привести его в чувство, когда вытащил на берег.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. В поисках мальчика участвовали десятки спасателей, полицейских, следователей и волонтеров.