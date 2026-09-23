Обнаружено тело второго мальчика, пропавшего в районе реки Болда под Астраханью

Обнаружено тело второго ребенка, пропавшего в районе реки Болда под Астраханью Обнаружено тело второго мальчика, пропавшего в районе реки Болда под Астраханью

Москва23 сен Вести.Обнаружено тело второго мальчика, пропавшего ранее в этот день в районе реки Болда в Астраханской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В Астраханской области обнаружено тело второго ребенка … Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее в этот день в поселке Болдинский Приволжского района два брата, в возрасте 3 и 5 лет, ушли гулять, но к назначенному времени домой не вернулись. Позднее на берегу реки Болда был обнаружен самокат, а в воде — тело 5-летнего ребенка.