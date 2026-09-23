Москва23 сенВести.В Астраханской области на берегу реки Болда обнаружено тело 5-летнего мальчика, который ушел ранее гулять с младшим братом, в настоящее время продолжаются поиски второго ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По предварительным данным, 23 сентября … в поселке Болдинский Приволжского района два брата, в возрасте 3 и 5 лет, ушли гулять. Впоследствии на берегу реки Болда обнаружены самокат и тело одного из детей в воде

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Поиски второго ребенка продолжаются.

Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.