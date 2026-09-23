На берегу реки под Астраханью найдено тело мальчика, организована проверка

На берегу реки под Астраханью найдено тело мальчика, ведутся поиски его брата На берегу реки под Астраханью найдено тело мальчика, организована проверка

Москва23 сен Вести.В Астраханской области на берегу реки Болда обнаружено тело 5-летнего мальчика, который ушел ранее гулять с младшим братом, в настоящее время продолжаются поиски второго ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По предварительным данным, 23 сентября … в поселке Болдинский Приволжского района два брата, в возрасте 3 и 5 лет, ушли гулять. Впоследствии на берегу реки Болда обнаружены самокат и тело одного из детей в воде говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Поиски второго ребенка продолжаются.

Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.