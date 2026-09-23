Москва23 сенВести.В Астраханской области на берегу реки Болда обнаружено тело 5-летнего мальчика, который ушел ранее гулять с младшим братом, в настоящее время продолжаются поиски второго ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По предварительным данным, 23 сентября … в поселке Болдинский Приволжского района два брата, в возрасте 3 и 5 лет, ушли гулять. Впоследствии на берегу реки Болда обнаружены самокат и тело одного из детей в водеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Поиски второго ребенка продолжаются.
Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.