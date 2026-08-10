После гибели подростка в реке проводится проверка

В Астрахани проверяют обстоятельства гибели подростка в реке После гибели подростка в реке проводится проверка

Москва10 авг Вести.В Астрахани на реке Кривая Болда утонул 14-летний мальчик. По факту гибели СК по Астраханской области проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели несовершеннолетнего на воде говорится в сообщении

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело несовершеннолетнего извлекли из воды и отправили на судмедэкспертизу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.