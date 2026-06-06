Москва6 июнВести.В Астрахани 11-летний мальчик погиб, упав по неосторожности в реку во время игры с друзьями. Об этом сообщило региональное МЧС.
Трагедия произошла на Набережной реки Царева, 89.
Группа ребят играла на пирсе около реки. Мальчик 11-ти лет по неосторожности упал в реку и скрылся под водой… Водолазами "ГКУ Волгоспас" погибший извлечен из воды и передан сотрудникам полицииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Дальнейшая информация уточняется.