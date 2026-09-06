Москва6 сенВести.В Шамилькале в Ирганайском водохранилище завершена операция по поиску юноши, утонувшего 25 августа во время катания на сапбордах, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.
В сообщении уточняется, что поисковые работы велись 13 суток с помощью эхолотов и телеуправляемых аппаратов, они осложнялись большой глубиной, сложным рельефом дна и плохой видимостью.
Обнаружено тело парня 2006 года рождения, утонувшего 25 августа … Сегодня его удалось обнаружить и извлечь. Оно опознано и передано родственникамсказано в сообщении
Тело удалось найти и извлечь с 60-метровой глубины с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "РБ Мираж".
К работам привлекались 18 человек и 4 единицы техники. По факту гибели проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.