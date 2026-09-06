В Ирганайском водохранилище найдено тело сапбордиста, утонувшего 13 дней назад

Найдено тело 20-летнего юноши, утонувшего 25 августа в Ирганайском водохранилище В Ирганайском водохранилище найдено тело сапбордиста, утонувшего 13 дней назад

Москва6 сен Вести.В Шамилькале в Ирганайском водохранилище завершена операция по поиску юноши, утонувшего 25 августа во время катания на сапбордах, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

В сообщении уточняется, что поисковые работы велись 13 суток с помощью эхолотов и телеуправляемых аппаратов, они осложнялись большой глубиной, сложным рельефом дна и плохой видимостью.

Обнаружено тело парня 2006 года рождения, утонувшего 25 августа … Сегодня его удалось обнаружить и извлечь. Оно опознано и передано родственникам сказано в сообщении

Тело удалось найти и извлечь с 60-метровой глубины с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "РБ Мираж".

К работам привлекались 18 человек и 4 единицы техники. По факту гибели проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.