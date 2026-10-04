Тело смытого с пирса ребенка нашли на Сахалине на 5-й день поисков На Сахалине нашли тело мальчика, смытого волной с пирса 29 сентября

Москва4 окт Вести.На Сахалине найдено тело 13-летнего мальчика, которого 29 сентября смыло волной с пирса в акватории Холмского порта во время шторма. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в MAX.

Благодаря слаженным действиям участников поисковой операции сегодня в 14.50 по местному времени (в 6.50 по Москве) в акватории порта его обнаружил волонтер. Тело доставлено на берег.

Поисковые мероприятия завершены, мальчик найден говорится в публикации

Ранее сообщалось, что к поискам ребенка были привлечены водолазы ПСО имени Полякова и необитаемый подводный аппарат. Помощь в обследовании береговой полосы и акватории оказывали волонтеры.