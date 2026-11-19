СК начал проверку после смерти подростка от вейпа в Башкирии

В Башкирии устанавливают причину смерти подростка СК начал проверку после смерти подростка от вейпа в Башкирии

Москва19 ноя Вести.В Белебее следователи выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка, тело которого без видимых причин было найдено в одном из общежитий. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Ранее появилась информация, что юноше после затяжки вейпом стало резко плохо, он начал задыхаться. Его госпитализировали, но он скончался в больнице от поражения легких.

Проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летнего подростка, тело которого без видимых телесных повреждений было обнаружено 9 ноября в одном из общежитий города Белебея сказано в сообщении

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.