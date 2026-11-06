Мальчик из Белгорода умер после заражения в Абхазии ротавирусом Baza: 3-летний мальчик из Белгорода умер после заражения в Абхазии ротавирусом

Москва6 ноя Вести.Трехлетний мальчик из Белгорода умер от ротавируса, которым он заразился в Абхазии. Об этом сообщило интернет-издание Baza.

По словам родителей, из-за инфекции у ребенка несколько дней держалась температура под 38 °C. Тогда они обратились в больницу Сухума, где во время капельницы малышу резко стало плохо: кожа пожелтела, начались судороги, и он впал в кому. На МРТ выяснилось, что у мальчика произошел отек мозга, после этого врачи начали отправлять семью в РФ.

На родине медики сразу сказали — никаких шансов нет … Родители считают, что в абхазской больнице это прекрасно осознавали и отправили их домой специально, чтобы малыш умер уже в России, и к ним не было вопросов со стороны правоохранительных органов. Мальчика положили в инфекционку Сочи и подключили к ИВЛ. Через 13 дней сердце Димы остановилось говорится в сообщении, опубликованном в канале Baza

Отмечается, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По данным интернет-СМИ, которое ссылается на первую экспертизу по гистологии, смерть ребенка наступила от острой кишечной инфекции, осложнившейся некрозом мозга. По второй экспертизе станет известно, из-за чего именно случился отек мозга.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока не было.