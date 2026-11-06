Житель Забайкалья попал в реанимацию после курения вейпа и умер

В Забайкалье юноша умер после курений вейпа Житель Забайкалья попал в реанимацию после курения вейпа и умер

Москва6 ноя Вести.Житель Забайкальского края попал в реанимацию после курения вейпа и скончался, у него диагностировали злокачественную опухоль в головном мозге, пишет Baza.

По информации канала, 19-летний молодой человек сам вызвал себе скорую из-за появившейся сильной одышки.

К моменту госпитализации его состояние уже оценивалось как тяжелое. Из-за острой дыхательной недостаточности пациента сразу поместили в реанимацию говорится в сообщении

Врачи выявили у него вторичные очаги злокачественной опухоли в головном мозге. Медики боролись за жизнь пациента несколько дней, но спасти его не удалось.

Онколог онкодиспансера подтвердил, что перед резким ухудшением самочувствия молодой человек курил фруктовые одноразовые вейпы.