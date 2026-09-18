В Белгородской области ребенок поднял боеприпас у дома и погиб при детонации

В Белгородской области в руках ребенка сдетонировал боеприпас, который он поднял В Белгородской области ребенок поднял боеприпас у дома и погиб при детонации

Москва18 сен Вести.В поселке Ракитное в Белгородской области восьмилетний мальчик обнаружил на территории домовладения боеприпас и решил его поднять. Взрывоопасный предмет сдетонировал в его руках. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Полученные раны оказались смертельны, мальчик погиб.

Если вы заметили взрывоопасные или подозрительные предметы, пожалуйста, сначала отойдите от них на безопасное расстояние и позвоните по телефону единой диспетчерской службы 112. Трогать и поднимать их ни в коем случае нельзя предупреждает глава региона в MAX

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию Белгородской области.