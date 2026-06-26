Москва26 июнВести.В результате детонации боеприпаса в Белгородской области погиб мужчина, сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.
ЧП случилось в селе Плоское Корочанского округа.
В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группыговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
Кроме того, сообщается о частичном разрушении здания социального объекта и трех поврежденных автомобилях. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.