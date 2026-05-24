В Белгородской области сдетонировала взрывчатка, пострадал мирный житель Мирный житель Белгородской области пострадал от детонации взравчатки

Москва24 мая Вести.В селе Ржевка Белгородской области сдетонировало взрывное устройство. В результате происшествия повреждения получил мирный житель, сообщает оперштаб региона.

Это произошло в момент, когда мужчина косил траву на территории своего частного дома.

Сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, грудной клетки и ссадины лица говорится в публикации

Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После его перенаправят в одну из городских больниц Белгорода.