Москва24 маяВести.В селе Ржевка Белгородской области сдетонировало взрывное устройство. В результате происшествия повреждения получил мирный житель, сообщает оперштаб региона.
Это произошло в момент, когда мужчина косил траву на территории своего частного дома.
Сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, грудной клетки и ссадины лицаговорится в публикации
Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После его перенаправят в одну из городских больниц Белгорода.