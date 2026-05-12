Москва12 маяВести.Три человека получили ранения от БПЛА на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На своем участке в городе Шебекино мирный житель косил траву и нашел железный предмет. Мужчина ударил по нему молотком, после чего прогремел взрыв.
Предположительно, это оказалась боевая часть от беспилотникауточнил в мессенджере MAX глава региона
Пострадавший получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и непроникающие ранения грудной клетки.
Кроме того, на трассе Грайворон - Илек-Пеньковка оператор украинского дрона сбросил боеприпас на автомобиль, мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму.
Еще одно транспортное средство было атаковано беспилотником около села Шеино Корочанского округа, у пострадавшего диагностировали баротравму и открытую рану ноги, пациента эвакуируют в областной центр.