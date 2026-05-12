В Белгородской области ранен мужчина, ударивший по фрагменту БПЛА молотком

Москва12 мая Вести.Три человека получили ранения от БПЛА на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На своем участке в городе Шебекино мирный житель косил траву и нашел железный предмет. Мужчина ударил по нему молотком, после чего прогремел взрыв.

Предположительно, это оказалась боевая часть от беспилотника уточнил в мессенджере MAX глава региона

Пострадавший получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и непроникающие ранения грудной клетки.

Кроме того, на трассе Грайворон - Илек-Пеньковка оператор украинского дрона сбросил боеприпас на автомобиль, мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму.

Еще одно транспортное средство было атаковано беспилотником около села Шеино Корочанского округа, у пострадавшего диагностировали баротравму и открытую рану ноги, пациента эвакуируют в областной центр.