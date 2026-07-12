Москва12 июлВести.В больнице скончался 13-летний подросток, который пострадал от удара беспилотника в Грайвороне. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
В детской областной клинической больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворонговорится в публикации оперштаба
Состояние мальчика оценивалось как критическое - врачи делали все возможное, однако полученные травмы оказались смертельными.
Штаб принес соболезнования родственникам погибшего.