Мужчина из Белгородской области погиб в результате детонации FPV-дрона

В Белгородской области сдетонировал БПЛА, погиб мирный житель Мужчина из Белгородской области погиб в результате детонации FPV-дрона

Москва12 сен Вести.В селе Доброе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона смертельные ранения получил местный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте написано в публикации ведомства

Также ВСУ совершили еще один удар по этому населенному пункту. Эта атака нанесла ущерб автомобилю.

Также в регионе повреждены объекты хозяйственной инфраструктуры и транспорта, частные дома и две единицы техники на одном из предприятий.