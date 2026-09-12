Москва12 сенВести.В селе Доброе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона смертельные ранения получил местный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.
В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на местенаписано в публикации ведомства
Также ВСУ совершили еще один удар по этому населенному пункту. Эта атака нанесла ущерб автомобилю.
Также в регионе повреждены объекты хозяйственной инфраструктуры и транспорта, частные дома и две единицы техники на одном из предприятий.