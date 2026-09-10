Москва10 сенВести.Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате украинских ударов по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В городе Шебекино дрон ударил по парковке административного здания. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Приносим соболезнования его родным и близким

говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

На месте прилета повреждены три машины. Другой FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, который также получил повреждения.

В поселке Разумное беспилотник удар по грузовику — мужчину с непроникающим осколочным ранением спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.