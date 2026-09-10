Один человек погиб, еще один пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб, один ранен при очередных ударах ВСУ по Белгородской области Один человек погиб, еще один пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области

Москва10 сен Вести.Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате украинских ударов по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В городе Шебекино дрон ударил по парковке административного здания. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Приносим соболезнования его родным и близким говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

На месте прилета повреждены три машины. Другой FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, который также получил повреждения.

В поселке Разумное беспилотник удар по грузовику — мужчину с непроникающим осколочным ранением спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.