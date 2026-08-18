В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, трое ранены

Житель Белгородской области погиб при атаке FPV-дрона на грузовик В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, трое ранены

Москва18 авг Вести.В Белгородской области в результате украинских атаки один человек погиб, трое пострадали, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

При очередных атаках ВСУ один человек погиб, трое ранены говорится в публикации

В поселке Поляна Шебекинского округа мужчина скончался от полученных ранений, после того как FPV-дрон нанес удар по его грузовому автомобилю. Транспортное средство уничтожено огнем.

В поселке Политотдельский при ударе дрона по грузовику пострадал мужчина. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода с травматической ампутацией ноги. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

Еще один житель региона обратился в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями плеча и спины. Выяснилось, что он пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа.

Кроме того, в селе Гора-Подол Грайворонского округа при обстреле осколочное ранение бедра получила женщина. Пострадавшей оказывают помощь в Борисовской районной больнице.

В разных населенных пунктах Белгородской области повреждено остекление нескольких многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, транспортные средства.