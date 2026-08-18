Москва18 авгВести.В Белгородской области в результате украинских атаки один человек погиб, трое пострадали, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
При очередных атаках ВСУ один человек погиб, трое раненыговорится в публикации
В поселке Поляна Шебекинского округа мужчина скончался от полученных ранений, после того как FPV-дрон нанес удар по его грузовому автомобилю. Транспортное средство уничтожено огнем.
В поселке Политотдельский при ударе дрона по грузовику пострадал мужчина. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода с травматической ампутацией ноги. Состояние раненого оценивается как тяжелое.
Еще один житель региона обратился в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями плеча и спины. Выяснилось, что он пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа.
Кроме того, в селе Гора-Подол Грайворонского округа при обстреле осколочное ранение бедра получила женщина. Пострадавшей оказывают помощь в Борисовской районной больнице.
В разных населенных пунктах Белгородской области повреждено остекление нескольких многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, транспортные средства.