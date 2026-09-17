Москва17 сенВести.Один мирный житель Белгородской области погиб, один пострадал в результате атаки украинских FPV-дронов. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка 16 сентября в результате удара FPV-дрона погиб мужчина

говорится в сообщении

Личность погибшего установлена. В оперштабе выразили соболезнования его родным и близким.

Другой FPV-дрон сдетонировал в городе Шебекино. В результате атаки акубаротравму получила женщина. Ей оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода.