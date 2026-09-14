Москва14 сенВести.Боевики ВСУ снова атаковали Белгородскую область, погиб один мирный житель. Об этом сообщает в MAX оперштаб региона.
Уточняется, что украинский FPV-дрон ударил по предприятию в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. Приносим соболезнования его семьепишет оперштаб
Вход складского помещения был поврежден в результате атаки.
Еще одна мирная жительница получила осколочное ранение плеча при детонации боеприпаса в городе Шебекино. Ее отвезли в больницу.