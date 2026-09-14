Один мирный житель погиб и один пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

FPV-дрон ударил по предприятию в Белгородской области, погиб мужчина Один мирный житель погиб и один пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва14 сен Вести.Боевики ВСУ снова атаковали Белгородскую область, погиб один мирный житель. Об этом сообщает в MAX оперштаб региона.

Уточняется, что украинский FPV-дрон ударил по предприятию в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Приносим соболезнования его семье пишет оперштаб

Вход складского помещения был поврежден в результате атаки.

Еще одна мирная жительница получила осколочное ранение плеча при детонации боеприпаса в городе Шебекино. Ее отвезли в больницу.