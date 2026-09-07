В Грайвороне один человек погиб, еще один пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ

В Грайвороне человек погиб, еще один ранен в результате детонации FPV-дрона ВСУ В Грайвороне один человек погиб, еще один пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ

Москва7 сен Вести.В Грайвороне один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате детонации украинского FPV-дрона. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте … Женщине с осколочным ранением бедра оказывают помощь в Борисовской ЦРБ. Еще один FPV-дрон нанес удар по машине — поврежден кузов говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

Под ударами также оказались Пролетарский и Шебекино. Там повреждены частный дом, на территории предприятия произошло возгорание оборудования.