Москва7 сенВести.В Грайвороне один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате детонации украинского FPV-дрона. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
В результате детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте … Женщине с осколочным ранением бедра оказывают помощь в Борисовской ЦРБ. Еще один FPV-дрон нанес удар по машине — поврежден кузовговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Родным и близким погибшего выразили соболезнования.
Под ударами также оказались Пролетарский и Шебекино. Там повреждены частный дом, на территории предприятия произошло возгорание оборудования.