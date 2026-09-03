Москва3 сенВести.Один человек погиб в результате беспилотной атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом оперштаб региона сообщил в MAX.
Уточняется, что FPV-дрон ударил по автобусу в городе Шебекино.
От полученных ранений мужчина-пассажир скончался на местепишет оперштаб
Также при атаке пострадал водитель, он получил акубаротравму. Скорая помощь отвезла раненого в городскую больницу №2 Белгорода.
Еще один украинский дрон нанес удар по грузовику. Пострадали трое мужчин, прибывшие на место происшествия сотрудники спецназа Росгвардии доставили их в местную больницу с осколочными ранениями рук и ног.