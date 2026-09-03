Мирный житель Белгородской области погиб при ударе FPV-дрона по автобусу

FPV-дрон атаковал автобус в Белгородской области, погиб мужчина Мирный житель Белгородской области погиб при ударе FPV-дрона по автобусу

Москва3 сен Вести.Один человек погиб в результате беспилотной атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом оперштаб региона сообщил в MAX.

Уточняется, что FPV-дрон ударил по автобусу в городе Шебекино.

От полученных ранений мужчина-пассажир скончался на месте пишет оперштаб

Также при атаке пострадал водитель, он получил акубаротравму. Скорая помощь отвезла раненого в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще один украинский дрон нанес удар по грузовику. Пострадали трое мужчин, прибывшие на место происшествия сотрудники спецназа Росгвардии доставили их в местную больницу с осколочными ранениями рук и ног.